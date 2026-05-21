L'allenatore della Juventus ha dichiarato che, in caso di mancato piazzamento tra le prime quattro qualificandosi per le competizioni europee, potrebbe decidere di dimettersi. La partita tra la Juventus e le squadre di testa del campionato è ancora in corso, e la società si trova a valutare le decisioni da prendere. Le scelte di gestione e le strategie future sono al centro delle discussioni, mentre si attendono eventuali decisioni ufficiali da parte della dirigenza e di Elkann, che dovrà valutare tra Spalletti e il direttore sportivo.

? Domande chiave Chi dovrà scegliere Elkann tra Spalletti e il direttore Comolli?. Come può la Juventus risalire in classifica senza l'aiuto di Roma e Milan?. Perché lo scontro tra tecnico e dirigente mette a rischio il progetto?. Cosa accadrà se la dirigenza decidesse di rifiutare le dimissioni del mister?.? In Breve Tensione tra Spalletti e il direttore sportivo Damien Comolli per la gestione rosa.. John Elkann deve scegliere tra l'allenatore e la linea di Comolli.. Contratto di Spalletti rinnovato fino a giugno 2028 dopo l'arrivo il 30 ottobre 2025.. La Juventus è quinta in classifica dopo la sconfitta per 2-0 contro la Fiorentina.. Luciano Spalletti è pronto a rassegnare le dimissioni dalla Juventus se la squadra non riuscirà a conquistare un posto tra le prime quattro classifiche della Serie A. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Juve, Spalletti: dimissioni se non si arriva tra le prime quattro

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