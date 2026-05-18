Bergomi fatica a crederci | Per me è una sorpresa non vedere la Juve tra le prime quattro mi piace come giocano

Bergomi ha espresso sorpresa nel non vedere la Juventus tra le prime quattro squadre in classifica, manifestando il suo apprezzamento per il modo in cui giocano. La sua opinione si basa sull’andamento delle partite e sulle prestazioni della squadra, che considera di qualità. La posizione attuale della squadra in campionato ha lasciato Bergomi sorpreso, dato che si aspettava un risultato diverso. La sua dichiarazione riflette un punto di vista personale sulla situazione attuale del torneo.

di Luca Fioretti Bergomi fatica a crederci: «Per me è una sorpresa non vedere la Juve tra le prime quattro». La sua riflessione negli studi di Sky Sport. Intervenuto negli studi di Sky Sport, Beppe Bergomi ha parlato della Juventus dopo la sconfitta contro la Fiorentina. Di seguito le sue parole sui bianconeri allenati da Spalletti. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO JUVE FIORENTINA – « La Juventus almeno col Verona ha creato tanto e non ha concretizzato, oggi ho visto poche situazioni offensive pericolose secondo me e l’approccio è stato sbagliato. Le squadre di Spalletti, già dal calcio di inizio come abbiamo visto la settimana scorsa, va ad aggredire la partita ma oggi non l’ha aggredita, l’ha aspettata, tanto prima o poi il gol lo facciamo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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