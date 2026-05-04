Durante la trasmissione televisiva ‘Pressing’, il giornalista Fabrizio Biasin ha commentato la situazione del Milan e della sua proprietà, facendo una riflessione sulla soddisfazione in vista del raggiungimento dell’obiettivo di arrivare tra le prime quattro in classifica. Biasin ha inoltre fatto riferimento alla sua presenza in studio per celebrare il 21esimo scudetto della sua squadra, l’Inter.

Il Milan è stato in corsa per il titolo fino a marzo; poi la sconfitta in casa della Lazio ha fatto crollare le certezze rossonere. Da lì in avanti, infatti, il Diavolo si è sgretolato, perdendo anche contro lo stesso Napoli, Udinese e ieri pomeriggio contro il Sassuolo. Ora, per la squadra di Massimiliano Allegri, è in dubbio persino la qualificazione alla Champions League, che sembrava praticamente scontata. Fabrizio Biasin, giornalista tifoso dell'Inter, è intervenuto ieri sera in diretta a 'Pressing', trasmissione in onda sulle reti 'Mediaset', per festeggiare lo Scudetto dei nerazzurri ma, al contempo, ha anche avuto modo di parlare del Milan.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Biasin: “Sicuri che al Milan la proprietà sia delusa? Se arrivare tra le prime quattro è il tuo obiettivo …”

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