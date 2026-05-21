Il trequartista portoghese in scadenza di contratto con il Manchester City ha scelto di trasferirsi all'Atletico Madrid, dove giocherà sotto la guida di Simeone. La Juventus, invece, non è riuscita a concretizzare l’acquisto e non parteciperà alla prossima edizione della Champions League. Nel frattempo, il tecnico in pole per la sua eventuale sostituzione ha espresso interesse per due ex giocatori del Milan, che potrebbero rafforzare la rosa in vista della stagione successiva.

La Juventus inizia a toccare con mano gli effetti collaterali della probabile esclusione dalla prossima Champions League. No musichetta, no party. Quasi tutte le stelle ragionano così e Bernardo Silva, voglioso di conoscere il proprio futuro in fretta, ha deciso di non aspettare il derby contro il Torino e gli ultimi 90 minuti della Serie A. Il 31enne portoghese in scadenza col Manchester City ha sempre avuto la Spagna come prima opzione, ma era tutt’altro che indifferente al corteggiamento della Signora: dai messaggi di stima alla telefonata di Luciano Spalletti. Il pupillo di Guardiola ci ha pensato seriamente, ma già da qualche giorno – e a maggior ragione dopo lo scivolamento della Juventus al sesto posto in classifica – ha deciso di ripartire dalla Spagna. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Juve senza Champions? Bernardo Silva va all'Atletico. E Spalletti in alternativa vuole due ex milanisti...

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Quando Bernardo Silva ha salvato il Real Madrid due volte in Champions League.

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