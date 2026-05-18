Juve senza Champions occasione Bernardo Silva per l’Inter

La Juventus ha perso l’accesso alla Champions League dopo la sconfitta contro la Fiorentina, un risultato che ha modificato il clima all’interno della squadra. Nel frattempo, si intensificano le voci di un possibile trasferimento di Bernardo Silva alla Juventus, anche se ora la situazione potrebbe cambiare. L’interesse dell’Inter verso il calciatore portoghese si fa più concreto, creando un nuovo scenario di mercato. La trattativa tra le parti sembra ancora aperta, ma niente è ancora definito.

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