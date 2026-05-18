Juve senza Champions occasione Bernardo Silva per l’Inter
La Juventus ha perso l’accesso alla Champions League dopo la sconfitta contro la Fiorentina, un risultato che ha modificato il clima all’interno della squadra. Nel frattempo, si intensificano le voci di un possibile trasferimento di Bernardo Silva alla Juventus, anche se ora la situazione potrebbe cambiare. L’interesse dell’Inter verso il calciatore portoghese si fa più concreto, creando un nuovo scenario di mercato. La trattativa tra le parti sembra ancora aperta, ma niente è ancora definito.
di Bruno De Santis Bernardo Silva sembra ad un passo dalla Juve, ma ora tutto torna in discussione: occasione Inter La sconfitta contro la Fiorentina ha cambiato completamente il clima attorno alla Juventus. Non soltanto per il crollo in classifica, con il sesto posto che adesso complica terribilmente la corsa Champions, ma soprattutto per tutto quello che questa situazione rischia di provocare sul mercato estivo. Perché senza Champions cambia tutto. Budget, stipendi, appeal internazionale e soprattutto possibilità di convincere certi giocatori ad accettare il progetto bianconero. Ed è proprio qui che il nome di Bernardo Silva sta tornando improvvisamente dentro i discorsi di mercato. 🔗 Leggi su Internews24.com
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