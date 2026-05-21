Juve l’esterno sinistro lo manda De Zerbi e conosce già la Serie A

La Juventus sta ancora valutando le opzioni per il ruolo di esterno sinistro, con l’attenzione rivolta a giocatori che possano offrire corsa e versatilità tattica. La società sta monitorando diversi profili, mentre l’allenatore ha già indicato il nome di un esterno che ha già esperienza in Serie A. La questione rimane aperta, e non sono ancora state prese decisioni definitive sui trasferimenti o sugli acquisti.

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