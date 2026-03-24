Ha le ore contate esonero già deciso | c’è De Zerbi per la panchina

Roberto De Zerbi si prepara a riprendere il suo ruolo di allenatore dopo circa un mese di pausa. Dopo aver concluso la sua esperienza al Marsiglia, nelle prossime ore è previsto l’annuncio ufficiale del suo ritorno in panchina. La decisione è stata già presa e l’esonero è stato comunicato in anticipo.

Mano di Pongracic in Fiorentina Inter, l’analisi di Tonolini a Open Var: «La lettura è assolutamente corretta. Il pallone rimbalza davanti a Pongracic e.» Giudice Sportivo Serie A, stop di un turno per Davis e Carlos Augusto! Le decisioni ufficiali dopo la 30ª giornata Rigore Juventus Sassuolo, l’analisi a Open Var: «Decisione corretta, il tocco di braccio di Idzes c’è». Le parole sull’episodio Valencia, si prepara un’estate caldissima: il club vuole rinforzare la difesa e valuta diverse soluzioni. Le ultime Johan Cruijff, oltre 35.000 persone alla Premiere del suo documentario ad Amsterdam. Il ricordo di Laporta: «È ancora vivo e radicato nel cuore di tutti noi!» Johan Cruijff, oltre 35. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Ha le ore contate, esonero già deciso: c’è De Zerbi per la panchina Articoli correlati Neanche il tempo di dimettersi: De Zerbi ha già un’altra panchinaDe Sciglio riparte dalla… Repubblica Ceca! Oggi le visite mediche e la firma: ecco dove giocherà l’ex Juve e Milan Malen Roma, l’olandese ha già... Esonero De Zerbi, disastro Marsiglia a Parigi: panchina a forte rischioSi complica e non poco la posizione di Roberto De Zerbi al Marsiglia con l’allenatore italiano che ha dovuto incassare la sconfitta per 5-0 contro i...