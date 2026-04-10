La Juventus sta valutando l'acquisto di un nuovo esterno sinistro, considerato tra i migliori in circolazione. L'operazione potrebbe concludersi con una spesa di circa 25 milioni di euro. Nei prossimi giorni si attendono aggiornamenti sulle trattative e sui dettagli dell'affare. La società ha scelto di puntare su questo giocatore per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione.

La Juve mette nel mirino uno dei migliori laterali in circolazione: ecco le cifre dell’affare e tutti i dettagli. Juve sempre molto attiva sul mercato e alla ricerca di innesti importanti per colmare il gap con le big di Serie A e quelle europee. La dirigenza di corso Galileo Ferraris valuta diversi nomi in vista della prossima stagione, ma l’ultimo almeno in ordine cronologico porta direttamente in Portogallo. Sul taccuino di Comolli è infatti finito Maximiliano Javier Araujo Vilches, esterno sinistro classe 2000 dello Sporting Lisbona e della nazionale uruguaiana. Il calciatore ha una buonissima tecnica e delle spiccate doti offensive che lo rendono davvero incontenibile: nonostante un contratto in scadenza con lo Sporting a giugno 2029, Araujo potrebbe cambiare aria la prossima estate per circa 25 milioni di euro. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Juve, assalto a un nuovo esterno sinistro: può arrivare per 25 milioni

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