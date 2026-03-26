Il Bologna sta valutando di acquistare a titolo definitivo il giocatore portoghese attualmente in prestito dalla Juventus. Nei prossimi mesi, i dirigenti emiliani discuteranno con il club torinese per definire il riscatto. La strategia dei rossoblu riguarda la possibilità di confermare l’esterno portoghese nella rosa della prossima stagione. La decisione finale arriverà nelle settimane successive.

Joao Mario Juve, il Bologna è pronto a sedersi ad un tavolo con i bianconeri per riscattare l’esterno portoghese. Ecco tutti i dettagli. Il futuro di Joao Mario a è un intreccio di mercato che promette scintille in vista della prossima estate. I destini ancora incrociati delle due società hanno vissuto un capitolo decisivo durante l’ultima sessione invernale: mentre Emil Holm prendeva la strada di Torino, il portoghese classe ’98 faceva il percorso inverso approdando alla corte di Vincenzo Italiano. Se per lo svedese la Juventus ha concordato un diritto di riscatto fissato a 15 milioni, l’operazione riguardante l’ex Porto è stata definita sulla base di un prestito secco. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Joao Mario Juve, sarà addio definitivo in estate? Il Bologna pensa all’acquisto definitivo. La strategia dei rossoblu per il portoghese

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