Durante un evento presso il complesso di Sant’Agostino dell’Università degli Studi del Sannio, è stato celebrato il lavoro svolto negli ultimi anni nel settore dell’innovazione tecnologica e della formazione dei giovani talenti. Il presidente della Commissione Attività produttive ha dichiarato che l’organizzazione si impegna a supportare chi affronta la rassegnazione attraverso l’innovazione. La manifestazione ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali e di giovani coinvolti in progetti di sviluppo e formazione.

Tempo di lettura: < 1 minuto “ Il lavoro che abbiamo svolto instancabilmente in questi anni sul versante dell’innovazione tecnologica e della formazione di giovani talenti è stato coronato ieri dall’evento che si è svolto presso il complesso di Sant’Agostino dell’Università degli Studi del Sannio. 120 studenti e dodici start up hanno fatto di Benevento l’epicentro dell’imprenditorialità giovanile”, è quanto spiega in una nota il presidente della commissione Attività produttive Alboino Greco che ha preso parte alla Competizione campana di Junior Achievement Italia. “L’amministrazione Mastella ha sostenuto ed è stata copromotrice di questa iniziativa. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Junior Achievement Italia, il presidente della Commissione Attività produttive Greco: “Noi accanto a chi combatte la rassegnazione con l’innovazione”

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