Ex Beko in commissione attività produttive il punto sulla reindustrializzazione

In una riunione della commissione attività produttive, si è discusso della possibilità di reindustrializzare lo stabilimento ex Beko. L’obiettivo è reimpiegare tutti i 299 lavoratori attualmente presenti, con l’intento di avviare di nuovo la produzione industriale nel sito. La proposta mira a mantenere e creare occupazione nel territorio senese. La questione rimane al centro delle discussioni tra i rappresentanti delle istituzioni e le parti coinvolte.

SIENA – Reimpiegare non solo i 154 lavoratori rimasti nel perimetro aziendale Ex Beko ma tutti i 299 con l’obiettivo di riportare il sito a produzione industriale e garantire occupazione futura al territorio senese. Su questo si sono detti tutti d’accordo in c ommissione Sviluppo economico e rurale, presieduta da Brenda Barnini (Pd) dove sono stati ascoltati i rappresentanti delle Rsu, il presidente della società Siena Sviluppo Domenico Tudini, il vicesindaco di Siena Michele Capitani, la presidente della Provincia Agnese Tarletti, il consigliere per il lavoro Valerio Fabiani per fare lo stato di avanzamento del piano di reindustrializzazione del sito produttivo.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Ex Beko, in commissione attività produttive il punto sulla reindustrializzazione Notizie correlate Sviluppo e legalità, Assoimpresa Palermo incontra la commissione Attività produttive per il futuro di via RomaSi è svolta l’audizione di una delegazione di Assoimpresa Palermo presso la Sesta Commissione Consiliare del Comune. Crisi pesca, il movimento delle coop in commissione Attività produttive all'Ars: "Bisogna rifinanziare il Fondo di solidarietà"Nella giornata di oggi, come associazioni del movimento cooperativo e datoriali abbiamo partecipato all’audizione presso la commissione Attività... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Il 22 aprile audizioni sul sito ex Beko; Sito viale Toselli ex Beko, c'è l'interesse di un'azienda. Possibile svolta dopo l’estate; Sito viale Toselli ex Beko, si avvicina un investitore. Ferretti: Restiamo vigili ma c’è un segnale positivo; Siena: vertenza dipendenti ex Beko; vicesindaco Capitani, bonifiche ambientali primo passo per la reindustrializzazione. Beko, svolte le audizioni in Commissione Sviluppo Economico, Bezzini (PD): Poca chiarezza sul piano di reindustrializzazione. Servono risposte dal tavolo ministerialeOggi in Commissione sviluppo economico si sono svolte le audizioni con i soggetti coinvolti nella vicenda ex Beko di Siena, un impegno che avevo preso alcune settimane fa con le rappresentanze ... radiosienatv.it Beko, svolte le audizioni in commissione sviluppo economicoFIRENZE. Oggi in Commissione sviluppo economico si sono svolte le audizioni con i soggetti coinvolti nella vicenda ex Beko di Siena, un impegno che avevo Bezzini (PD): Poca chiarezza sul piano di re ... ilcittadinoonline.it Salone Mobile, Beko torna a EuroCucina con tecnologia, design e sostenibilità per la nuova cucina (LaPresse)Beko torna a EuroCucina 2026 per mostrare in che modo tecnologia, design e sostenibilità ridisegnano il ruolo della cucina. Per il gruppo, la cucina facebook Fenerbahce Beko: doppio colpo di mercato per la prossima stagione @Sportando x.com