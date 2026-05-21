June gospel revival 2026 a Pisa
A Pisa, la serata del “June Gospel Revival” torna a San Paolo a Ripa d’Arno con musica dal vivo, energia e finalità benefiche. L’evento si svolgerà nel centro storico della città, attirando appassionati di gospel e cittadini interessati a sostenere iniziative di solidarietà. La manifestazione coinvolge artisti che si esibiscono in live performance, offrendo un momento di musica e aggregazione. La serata si inserisce in un calendario di eventi culturali e di beneficenza che si svolgono nella zona.
Gospel e solidarietà nella notte pisana: torna il “June Gospel Revival” a San Paolo a Ripa d’ArnoUna serata di musica dal vivo, energia e beneficenza nel cuore di Pisa.Giovedì 4 giugno 2026 alle ore 21:15 la Chiesa di San Paolo a Ripa d’Arno ospiterà il June Gospel Revival, evento dedicato alla. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
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