June gospel revival 2026 a Pisa

A Pisa, la serata del “June Gospel Revival” torna a San Paolo a Ripa d’Arno con musica dal vivo, energia e finalità benefiche. L’evento si svolgerà nel centro storico della città, attirando appassionati di gospel e cittadini interessati a sostenere iniziative di solidarietà. La manifestazione coinvolge artisti che si esibiscono in live performance, offrendo un momento di musica e aggregazione. La serata si inserisce in un calendario di eventi culturali e di beneficenza che si svolgono nella zona.

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