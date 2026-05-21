Jovanotti & Alfa blitz a Cortona Nasce il primo duetto tra i colori dei fumetti

Da lanazione.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Cortona, il 21 maggio 2026, si è svolto un evento che ha attirato l'attenzione di appassionati e media: la collaborazione tra il cantante e il musicista noto come Alfa. Durante un'intervista rilasciata a un quotidiano locale prima di un appuntamento legato al festival del fumetto, uno dei due artisti aveva espresso l’interesse per un eventuale duetto. Nei giorni successivi, i due hanno portato a termine questa collaborazione, dando vita a un progetto musicale inedito.

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Cortona, 21 maggio 2026 – “Un duetto con Jova? Perché no, lo aspetto”. Lo disse qui, a Cortona, nell’intervista rilasciata a La Nazione alla vigilia del concerto del Cortona Comics del 30 maggio 2024. Andrea De Filippi, in arte Alfa, era atteso allo stadio con Achille Lauro e Clara: Lorenzo Cherubini, il suo idolo fin da piccolo, non salì sul palco (era in convalescenza dopo l’incidente in bicicletta a Santo Domingo dell’estate precedente). Il duetto rimase un sogno dichiarato a voce alta. Due anni dopo, quel sogno è diventato un singolo. “Buon Vento” esce domani per Island Records ed è la prima collaborazione ufficiale tra Jovanotti e Alfa, due delle voci più amate del pop italiano di generazioni diverse. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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