Jonas Vingegaard si trova al secondo posto nella classifica generale del Giro d’Italia, con un ritardo di 33 secondi dal leader. Durante un'intervista, ha commentato che non si è impegnato a ottenere abbuoni di tempo e che pochi secondi di differenza non cambiano molto nella gara. La corsa prosegue con gli ultimi appuntamenti e la lotta per la maglia rosa resta aperta. Vingegaard ha corso con una strategia tranquilla e senza concentrarsi sui bonus di tempo.

Jonas Vingegaard occupa il secondo posto nella classifica generale del Giro d’Italia, con un distacco di 33 secondi dal portoghese Afonso Eulalio. Il fuoriclasse danese si è presentato alla Corsa Rosa con tutti i favori del pronostico per conquistare il Trofeo Senza Fine e si è imposto nelle due tappe che proponevano l’arrivo in salita (Blockhaus e Corno alle Scale), ma non si è distinto nella cronometro in Toscana. Il capitano del Team Visma Lease a Bike ha perso sei secondi nei confronti del lusitano nella giornata odierna, perché l’alfiere della Bahrain-Victorious è transitato per primo al Chilometro Red Bull e ha così rafforzato la maglia rosa. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Jonas Vingegaard minimizza: “Non ho combattuto per gli abbuoni, sei secondi non cambiano”

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