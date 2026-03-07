Jonas Vingegaard chiede protezione in bici | perché gli serve una vera guardia del corpo

Il ciclista danese Jonas Vingegaard ha richiesto una guardia del corpo durante le competizioni, sottolineando la necessità di protezione. In un'intervista, ha spiegato che l'invadenza dei fan rappresenta un problema concreto e che si sente in pericolo durante le tappe. La sua richiesta è arrivata dopo aver vissuto situazioni di crescente pressione e attenzione da parte del pubblico.

Qual è la minaccia che incombe su di loro? E da chi o cosa deve guardarsi? Il campione danese lo dice senza filtri: l'invadenza dei fan è pericolosa. "È una questione di sicurezza: se qualcuno è troppo vicino, rischia di farsi male o di causare un incidente".