Jessica e Lorenzo sono guariti mio figlio Pietro è mancato tre anni fa In questo film Paolo racconta anche la sua storia Per dire grazie oltre il dolore della perdita alle Tante belle persone che gli sono state accanto
Nel racconto di Paolo, emergono momenti di dolore e gratitudine legati alla perdita di suo figlio tre anni fa, mentre con parole semplici ricorda anche la guarigione di Jessica e Lorenzo, e il sostegno di molte persone che gli sono state vicine. La narrazione si sofferma sui ricordi di un ospedale, dove il bianco assume un ruolo simbolico, rappresentando la luce e il silenzio dell’attesa, tra momenti di speranza e di riflessione.
B ianco non è soltanto un colore. È luce che abbaglia e silenzio che pesa. È la stanza sterile di un ospedale, il lenzuolo tirato fino al mento, il tempo sospeso delle attese. È purezza, a contrasto con la realtà materiale, cruda e cattiva della malattia. Ma è anche rinascita, possibilità, futuro. In Sangue bianco, il cortometraggio presentato fuori concorso al Festival di Cannes 2026, bianco è lo spazio simbolico che fa da fondo a tre vite vere. Tre storie di persone che hanno attraversato la leucemia linfoblastica acuta, che è la leucemia infantile più diffusa. Storie di leucemia infantile: il corto “Sangue bianco” fuori concorso a Cannes. Ragazzi diventati adulti troppo in fretta, genitori costretti a misurarsi con l’impensabile, medici che ogni giorno combattono accanto ai loro pazienti. 🔗 Leggi su Iodonna.it
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