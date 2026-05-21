Nel racconto di Paolo, emergono momenti di dolore e gratitudine legati alla perdita di suo figlio tre anni fa, mentre con parole semplici ricorda anche la guarigione di Jessica e Lorenzo, e il sostegno di molte persone che gli sono state vicine. La narrazione si sofferma sui ricordi di un ospedale, dove il bianco assume un ruolo simbolico, rappresentando la luce e il silenzio dell’attesa, tra momenti di speranza e di riflessione.

B ianco non è soltanto un colore. È luce che abbaglia e silenzio che pesa. È la stanza sterile di un ospedale, il lenzuolo tirato fino al mento, il tempo sospeso delle attese. È purezza, a contrasto con la realtà materiale, cruda e cattiva della malattia. Ma è anche rinascita, possibilità, futuro. In Sangue bianco, il cortometraggio presentato fuori concorso al Festival di Cannes 2026, bianco è lo spazio simbolico che fa da fondo a tre vite vere. Tre storie di persone che hanno attraversato la leucemia linfoblastica acuta, che è la leucemia infantile più diffusa. Storie di leucemia infantile: il corto “Sangue bianco” fuori concorso a Cannes. Ragazzi diventati adulti troppo in fretta, genitori costretti a misurarsi con l’impensabile, medici che ogni giorno combattono accanto ai loro pazienti. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - «Jessica e Lorenzo sono guariti, mio figlio Pietro è mancato tre anni fa». In questo film, Paolo racconta anche la sua storia. Per dire grazie, oltre il dolore della perdita, alle "Tante belle persone" che gli sono state accanto

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Leggi anche: “Mio marito e mio figlio inginocchiati con gli altri della Flotilla: sono fiera di loro, a essere umiliati sono l’Italia e il governo”: parla Belkis Paganelli che nel video di Ben Gvir ha riconosciuto gli attivisti livornesi della Flotilla

“Aspetto che nasca il mio 14esimo figlio a 46 anni. Mio marito aveva fatto la vasectomia, ma sono rimasta incinta lo stesso”: la storia di Natalie JacksonUna cosa è certa Natalie Jackson non rientra nei casi di “denatalità” o di madri pentite.

(Lorenzo) until:2024-11-25 since:2024-11-20 - Results on X | Live Posts & Updates x.com

Jessica Morlacchi su Shaila e Lorenzo: Non mi aspettavo la loro rottura perché…/ In futuro? Chissà…Jessica Morlacchi rompe il silenzio su Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. Ma, facciamo un passo indietro. Sono passati più di due mesi da quando Shaila ha lasciato Lorenzo in diretta durante la finale ... ilsussidiario.net