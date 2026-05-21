Jazz on the Road Enrico Rava omaggia la Beat Generation con l' orchestra del TCBO
A Bologna, nell'Auditorium Manzoni, si è aperta la rassegna Jazz on Symphony con il progetto Jazz on the Road, eseguito dall’orchestra del TCBO. La performance è dedicata alla Beat Generation, un movimento culturale e letterario degli anni Cinquanta e Sessanta. La serata ha visto la partecipazione di Enrico Rava, che ha reso omaggio allo spirito libero di quel periodo attraverso un concerto di jazz. La location si trova in via de’ Monari, 1-2.
Apre la rassegna Jazz on Symphony all'Auditorium Manzoni di Bologna (via de’ Monari, 1-2) il progetto Jazz on the Road, omaggio allo spirito libero della Beat Generation. L'imperdibile concerto si terrà il venerdì 29 maggio alle 20.30 e unisce libertà espressiva e respiro sinfonico, inaugurando. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
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