Jazz on the Road Enrico Rava omaggia la Beat Generation con l' orchestra del TCBO

A Bologna, nell'Auditorium Manzoni, si è aperta la rassegna Jazz on Symphony con il progetto Jazz on the Road, eseguito dall’orchestra del TCBO. La performance è dedicata alla Beat Generation, un movimento culturale e letterario degli anni Cinquanta e Sessanta. La serata ha visto la partecipazione di Enrico Rava, che ha reso omaggio allo spirito libero di quel periodo attraverso un concerto di jazz. La location si trova in via de’ Monari, 1-2.

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