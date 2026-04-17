Domenica 19 aprile alle 11, nella sala Accademica del Conservatorio di Roma, si terrà il concerto “Lenny’s Songbook” della Santa Cecilia Jazz Orchestra. L’evento si svolge in un ambiente dedicato alla musica e vede la partecipazione di una formazione jazz che interpreta brani ispirati a Bernstein. La serata è un’occasione per ascoltare un repertorio dedicato al compositore e direttore d’orchestra statunitense.

Cosa: Concerto “Lenny’s Songbook” della Santa Cecilia Jazz Orchestra (SCJO).. Dove e Quando: Sala Accademica del Conservatorio (Via dei Greci 18), domenica 19 aprile alle 11.30.. Perché: Un tributo gratuito alla genialità di Leonard Bernstein tra musica, storia e impegno civile.. La domenica mattina a Roma si tinge di note sincopate e grandi classici del Novecento grazie alla nuova e vibrante Santa Cecilia Jazz Orchestra (SCJO). Il Conservatorio di Musica “Santa Cecilia”, istituzione simbolo della cultura capitolina, prosegue la sua rassegna di concerti a ingresso gratuito, portando sul palco della suggestiva Sala Accademica di Via dei Greci un omaggio a uno dei giganti della musica mondiale: Leonard Bernstein.🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Il jazz omaggia Bernstein: la Santa Cecilia Jazz Orchestra a Roma

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