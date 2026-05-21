Javier Martinez stufo | Rotto i cogli*ni con chi ce l’ha

Javier Martinez, concorrente dell’edizione del Grande Fratello trasmessa nel 2024, ha recentemente fatto parlare di sé per aver esclamato “Rotto i cogli*ni” rivolgendosi a un altro partecipante. La frase è stata pronunciata durante una discussione all’interno della casa e ha suscitato molte reazioni tra gli altri concorrenti. Martinez ha poi chiarito di essere stanco e di aver perso la pazienza in quel momento. La scena è stata registrata e diffusa attraverso i social network.

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