Javier Martinez è stato visto a Milano in compagnia di un ex concorrente del reality show. L’atleta, che ha concluso recentemente la stagione nel campionato di pallavolo di serie A3 con la Terni volley academy, si trovava in città per motivi non specificati. La serata tra i due è stata immortalata in diverse foto diffuse sui social network. La presenza di Martinez in città ha attirato l’attenzione dei fan e degli appassionati di sport.

Javier Martinez si sta godendo le vacanze dopo aver appena terminato il campionato di pallavolo di A3 dove ha giocato con la Terni volley academy. Il pallavolista argentino è tornato alla ribalta di recente quando ha postato una storia nel suo profilo Instagram. In essa si vede il 31enne in compagnia di un ex gieffino, con il quale aveva partecipato all'edizione andata in onda nel 2024 del Grande Fratello. Nella foto si vede l'uomo seduto su di una sedia di un locale di Milano in compagnia di un amico e di Emanuele Fiori. Il compagno di Helena Prestes aveva stretto un rapporto d'amicizia col fisioterapista, tanto da confidarsi con lui in più di un'occasione all'interno della Casa.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Javier Martinez, reunion con un ex gieffino a Milano: ecco chi

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