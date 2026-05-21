L’ex pallavolista Javier Martinez ha attirato l’attenzione dei suoi follower con una diretta su TikTok, seguita da circa 5 mila utenti. Durante la trasmissione, Martinez ha espresso entusiasmo per un prossimo annuncio, dicendo semplicemente di non vedere l’ora. La diretta ha suscitato discussioni tra gli utenti, che hanno commentato dal vivo. Dopo aver condiviso l’evento, l’atleta ha mantenuto un tono positivo, senza rivelare ulteriori dettagli sull’annuncio imminente.

Javier Martinez continua a tenere alta l'attenzione dei suoi followers. Nelle ultime ore, l'ex pallavolista della Terni volley academy ha deciso di fare una diretta nel suo profilo Tiktok che è stata seguita da 5 mila utenti. L'uomo ha avuto modo di scambiare alcune chiacchiere anche con Helena Prestes, intervenuta nel corso della live. In questa circostanza, lo schiacciatore argentino è apparso emozionato per un evento in svolgimento nei prossimi giorni. Javier Martinez ha dichiarato le seguenti parole: "Mi sono fatto il ciuffo in vista del Vip Champion in cui ci saremo tutti e noi. Ci sarà anche Stefania Orlando, Amanda Lecciso, Luca Calvani. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Javier Martinez emozionato: “Non vedo l’ora”, arriva un annuncio

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