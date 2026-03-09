Javier Martinez, noto per la sua partecipazione al Grande Fratello, ha recentemente compiuto un gesto che ha emozionato i fan. Durante un evento pubblico, Martinez si è avvicinato a Helena Prestes e ha mostrato un atteggiamento particolare che ha attirato l’attenzione. La scena è stata ripresa da alcuni presenti e condivisa sui social network, suscitando commenti tra gli utenti.

Javier Martinez continua a far parlare di sé a distanza di tempo dalla sua partecipazione al Grande fratello dove ha trovato una grande popolarità. Proprio il pallavolista argentino ha approfittato della breve pausa del campionato di pallavolo per recarsi a Napoli dove ha preso parte ad un evento insieme a Helena Prestes. Nel corso delle ultime ore, tuttavia, il 31enne ha emozionato i suoi fans, compiendo un gesto nei confronti della fidanzata, con la quale ha una storia da ormai un anno dopo essersi conosciuti nella casa del Grande fratello. Javier Martinez ha infatti postato una storia nel suo profilo instagram in cui riprende l'influencer brasiliana per farle gli auguri in occasione della Festa della donna. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Javier Martinez e quel gesto per Helena Prestes che ha emozionato i fans: cosa ha fatto

Helena Prestes, Javier e la reunion che ha sorpreso. Un incredibile ritorno al passatoHelena Prestes e Javier Martinez, quando il Grande Fratello diventa amicizia vera.

