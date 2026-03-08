Javier Martinez nuovo progetto in arrivo per l’ex gieffino | l’annuncio

Javier Martinez, conosciuto per aver partecipato al Grande fratello 2024, ha annunciato un nuovo progetto. Durante una pausa del campionato di A3 di pallavolo, l’ex gieffino si è recato a Napoli insieme a Helena Prestes. La presenza di Martinez nella città è stata documentata in quella occasione. Non sono stati forniti dettagli sul tipo di progetto in fase di sviluppo.

Javier Martinez ha ottenuto una grande popolarità partecipando al Grande fratello 2024. L'uomo ha approfittato della breve pausa del campionato di A3 di pallavolo per raggiungere Napoli insieme ad Helena Prestes. Il pallavolista argentino in forza alla Terni e l'influencer brasiliana hanno partecipato ad un evento nella città partenopea di un loro amico. Per l'occasione erano presenti altri personaggi del mondo dello spettacolo come Soleil Stasi ed Artem dalla serie tv Mare Fuori. Proprio a Napoli, Javier Martinez sarà il protagonista di un nuovo progetto. Ad annunciarlo è stata la sua fidanzata che ha scritto in un post apparso su X: "Domani lo accompagno a scattare una campagna esclusivamente sua. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

Terni Volley Academy, duemila persone pronte a spingere Javier Martinez e compagni. In arrivo Nelson DidaTre sconfitte al tie break che hanno restituito rinnovate speranze di salvezza alla Conad Pala Terni Volley Academy.

