Jasmine Paolini, nota per la sua determinazione e il suo carattere solare, si sta preparando per le prossime sfide tennistiche. Attualmente si dedica a un intenso programma di allenamenti, utilizzando anche strumenti tecnologici per migliorare le proprie performance. La giocatrice ha dichiarato di aver bisogno di ricaricare le energie, sottolineando l’importanza di recuperare prima di tornare in campo. La sua giornata si svolge tra esercizi fisici e sessioni di studio delle strategie, con l’obiettivo di affrontare al meglio le competizioni future.

Questo articolo è pubblicato sul numero 22-23 di Vanity Fair in edicola fino al 3 giugno 2026. Nonostante la sconfitta nel singolo e il ritiro per un problema al piede nel doppio con Sara Errani, era arrivata sulla terra rossa degli Internazionali Bnl d’Italia in forma, soddisfatta della sua resa in allenamento, ma ben consapevole di dover restare lì e continuare a crederci, con il suo consueto ottimismo. Se dovessimo trovare un «momento Paolini», per parafrasare David Foster Wallace con Federer, sarebbe proprio la sua capacità di divertirsi mentre gioca, con una mimica facciale che non nasconde nessuna emozione. Godersi il momento potendo contare anche su dati oggettivi per costruire il lavoro. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Jasmine Paolini: «Devo ricaricare le batterie»

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