Jasmine Paolini vince a Indian Wells ma non ritrova il sorriso | Devo tornare a divertirmi

Jasmine Paolini ha raggiunto il terzo turno del torneo di Indian Wells dopo aver vinto la sua partita. Nonostante il risultato, la tennista ha dichiarato di sentirsi ancora insoddisfatta e ha sottolineato la necessità di recuperare il piacere di giocare. La giocatrice si è espressa pubblicamente, evidenziando un certo disagio interiore che si accompagna alla sua prestazione in questo momento.

Jasmine Paolini si è qualificata per il terzo turno del torneo di Indian Wells, dopo aver vinto però ha mostrato il suo stato d'animo tormentato: "Devo tornare a divertirmi. Mi piace giocare a tennis e devo ricordarmelo anche nei momenti più duri".