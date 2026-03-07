Jasmine Paolini vince a Indian Wells ma non ritrova il sorriso | Devo tornare a divertirmi

Da fanpage.it 7 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Jasmine Paolini ha raggiunto il terzo turno del torneo di Indian Wells dopo aver vinto la sua partita. Nonostante il risultato, la tennista ha dichiarato di sentirsi ancora insoddisfatta e ha sottolineato la necessità di recuperare il piacere di giocare. La giocatrice si è espressa pubblicamente, evidenziando un certo disagio interiore che si accompagna alla sua prestazione in questo momento.

Jasmine Paolini si è qualificata per il terzo turno del torneo di Indian Wells, dopo aver vinto però ha mostrato il suo stato d'animo tormentato: "Devo tornare a divertirmi. Mi piace giocare a tennis e devo ricordarmelo anche nei momenti più duri". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Sinner passeggia a Indian Wells, gli bastano 62 minuti per vincere: “Sto bene, ma devo migliorare”

Jasmine Paolini in ginocchio, Berrettini non ci crede: il pasticcio prima di Indian Wells è incredibileNell'Eisenhower Cup, torneo di esibizione che precede Indian Wells, clamoroso errore di Jasmine e reazioni incredule di compagno e colleghi.

Aggiornamenti e notizie su Jasmine Paolini.

Temi più discussi: Jasmine Paolini conquista la semifinale al torneo di Merida; Jasmine Paolini: Critiche? Non tutti si rendono conto. La rivelazione prima degli Indian Wells; Wta Merida, Paolini ai quarti: Hon battuta in 2 set; Merida su SuperTennis: Paolini si ferma in semifinale, vince Bucsa.

jasmine paolini jasmine paolini vince aJasmine Paolini rischia con la naturalizzata Anastasia Potapova, poi rimonta e accede al 3° turno a Indian WellsJasmine Paolini, accreditata della testa di serie numero 7 del seeding, soffre ma supera il secondo turno del WTA 1000 di Indian Wells: l'azzurra, ... oasport.it

Jasmine Paolini soddisfatta: Match difficile vinto perchè mi sono sciolta, ho fatto fatica a muovermi all’inizioJasmine Paolini, non brilla, ma supera comunque il secondo turno del WTA 1000 di Indian Wells (California, Stati Uniti). La tennista toscana nel suo match ... oasport.it

Usa la ricerca per scoprire notizie e video sul tema.