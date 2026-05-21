Jannik Sinner si prepara per il Roland Garros 2026 con il ruolo di principale favorito, in assenza di altri grandi nomi come Carlos Alcaraz. Il tennista italiano ha parlato pubblicamente di un episodio legato a un controllo antidoping, spiegando di aver pagato per un errore non suo riguardo a un caso di Clostebol. In un’intervista ha anche commentato il termine “robot”, precisando che non è un insulto. La sua presenza a Parigi si basa su una serie di risultati positivi e sulla crescita personale nel corso degli ultimi anni.

Jannik Sinner arriva al Roland Garros 2026 con il peso e il prestigio del grande favorito. Il numero uno del mondo, complice anche l’assenza di Carlos Alcaraz, si presenta a Parigi da uomo da battere, forte di una continuità impressionante e di una maturità che ormai va ben oltre il tennis giocato. Eppure, nell’intervista concessa a L’Équipe, il campione altoatesino ha mostrato soprattutto il lato più umano di sé, affrontando senza filtri temi delicati come la pressione del vertice, la squalifica legata al caso Clostebol e quella percezione pubblica che spesso lo dipinge come un “robot”. Un’etichetta che Sinner non respinge, ma che prova a spiegare con lucidità. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Jannik Sinner si racconta: “Nel caso Clostebol ho pagato per un errore non mio. Robot? Non è un termine dispregiativo”

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Jannik Sinner 2025: 15 motivi perché è molto più di un numero uno

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