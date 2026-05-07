Oggi Jannik Sinner ha svolto il suo primo allenamento a Roma, al Foro Italico. Il tennista, arrivato in città il 4 maggio, ha trascorso i primi giorni in palestra prima di iniziare le sessioni sul campo. L’allenamento si è svolto in mattinata, con l’orario e il campo scelti dall’organizzazione. La sua presenza segna l’inizio della preparazione in vista delle prossime competizioni.

Si comincia. Quest’oggi Jannik Sinner darà il via alla sua avventura agonistica al Foro Italico. Arrivato a Roma lunedì 4 maggio, il numero 1 del mondo si è concesso alcuni giorni di pausa, dedicandosi esclusivamente al lavoro in palestra. Oggi, salvo imprevisti legati al meteo, tornerà finalmente sulla terra rossa capitolina: alle ore 17 è infatti in programma il primo allenamento ufficiale dell’azzurro. Sinner arriva da una striscia di risultati impressionante. Quattro titoli conquistati — Indian Wells, Miami, Montecarlo e Madrid —, 29 vittorie e appena due sconfitte stagionali. A questi numeri si aggiungono primati di assoluto rilievo, come i cinque Masters 1000 consecutivi vinti e un “Sunshine Double” completato senza sbavature.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Primo allenamento per Jannik Sinner oggi a Roma: svelati orario e campo del training

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