Un articolo del Telegraph scritto da Simon Briggs solleva una critica insolita nei confronti di un tennista italiano, accusandolo di vincere troppo. La riflessione si basa su un’analisi che risulta contraddittoria, evidenziando alcune incongruenze nel ragionamento presentato. La discussione si concentra sui risultati ottenuti dal giocatore e sulle interpretazioni date alle sue vittorie, senza fare riferimenti diretti a eventi specifici o a nomi di altri tennisti. La questione viene presentata come una valutazione delle percezioni legate al successo nel mondo del tennis.

C’è una singolare contraddizione nell’analisi proposta dal Telegraph a firma di Simon Briggs: da un lato si sostiene che il dominio di Jannik Sinner stia impoverendo il tennis maschile, vista l’assenza dello spagnolo Carlos Alcaraz per infortunio, trasformandolo in un esercizio di prevedibilità; dall’altro si ignora completamente che il tennis, storicamente, ha costruito le proprie epoche più gloriose proprio attorno ai dominatori assoluti. L’idea secondo cui le vittorie dell’altoatesino rappresenterebbero un “problema” per il circuito appare fragile non soltanto sul piano storico, ma anche su quello logico e commerciale. Perché mentre il Telegraph parla di un tennis ridotto a monologo, il movimento continua a registrare numeri record: crescita di pubblico nei tornei, audience televisive in aumento, streaming globali in espansione. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Jannik Sinner ‘colpevole’ di vincere troppo: la discutibile e contradditoria analisi del Telegraph

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