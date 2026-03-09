Jannik Sinner si è qualificato per gli ottavi di finale del Masters 1000 di Indian Wells 2026 dopo aver sconfitto Denis Shapovalov senza particolari difficoltà. Il numero 2 del mondo ha dimostrato solidità in campo, lasciando poche possibilità all’avversario durante l’incontro. La partita si è conclusa con la vittoria di Sinner, che ha confermato il suo stato di forma in questa fase del torneo.

Neanche l’ombra di un problema per Jannik Sinner, che si qualifica per gli ottavi di finale del Masters 1000 di Indian Wells 2026 senza fondamentalmente concedere nulla a Denis Shapovalov. Il canadese esce sconfitto per 6-3 6-2 in un’ora e 11 minuti (anzi, quasi 12: mancavano 5 secondi), e ora per il numero 2 del mondo due vie che hanno sapori ben diversi: l’USA Tommy Paul o la prima assoluta con il brasiliano Joao Fonseca, attesissima da tempo. Pronti via, ed accade decisamente qualcosa di inusuale: break e controbreak, ma non solo, perché sia Sinner che Shapovalov perdono la battuta a zero. Due doppi falli dell’uno, uno dell’altro, poi tutto torna come se nula fosse accaduto. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Troppo Jannik Sinner per Shapovalov, ottavi a Indian Wells per il numero 2 del mondo

Sinner-Shapovalov in diretta a Indian Wells, terzo turno LIVE: Jannik a caccia degli ottaviSinner sfida Shapovalov nel terzo turno del Masters 1000 di Indian Wells, la cronaca della partita di tennis e gli aggiornamenti live.

Indian Wells Masters: Jannik Sinner-Denis Shapovalov, orario e dove vedere il match in tvL'azzurro torna in campo nel terzo turno del torneo californiano contro il canadese: ecco quando gioca e dove seguire la partita in diretta tv e...

Aggiornamenti e notizie su Troppo Jannik Sinner.

Temi più discussi: Jannik Sinner rivela: Tanto lavoro per tornare in forma e a Doha ho pensato troppo a una cosa…; Crisi Sinner? La risposta di Panatta toglie ogni dubbio: ecco le parole del mitico Adriano; Sinner, i nuovi allenamenti da spartano per vincere le maratone del tennis. Anche Djokovic svoltò così; Sinner passeggia a Indian Wells, gli bastano 62 minuti per vincere: Sto bene, ma devo migliorare.

Jannik Sinner rivela: Tanto lavoro per tornare in forma e a Doha ho pensato troppo a una cosa…C’è un filo che lega le ultime due stagioni di Jannik Sinner al deserto californiano: si chiama semifinale. Nel 2023 e nel 2024 il numero due del mondo ha ... oasport.it

Jannik Sinner si testa con Luciano Darderi in allenamento: training ad alta intensità per ritrovare aggressivitàJannik Sinner lo aveva detto alcuni giorni fa, durante il media day di Indian Wells: A Doha ho abbassato troppo l’intensità e forse ho ecceduto con le ... oasport.it

Il duro lavoro ha sempre restituito tanto a Jannik Sinner nel corso della carriera. Ed è a quello che si è affidato per ripartire più forte di prima dopo la sconfitta subita ai quarti di finale del torneo ATP 500 di Doha contro Jakub Mensik. L'altoatesino scenderà in c - facebook.com facebook