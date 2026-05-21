È disponibile da oggi su Prime Video il film Tom Clancy’s Jack Ryan: Ghost War, il ritorno tanto atteso dell’agente della CIA più amato della piattaforma, che però esordisce con recensioni tutt’altro che entusiasmanti. John Krasinski riprende il ruolo del protagonista in quello che potrebbe essere il suo capitolo finale nel franchise. La storia parte da lontano: la serie TV originale debuttò nel 2018 ottenendo un successo straordinario, tanto da diventare uno dei titoli più seguiti dell’intera storia di Prime Video. Le quattro stagioni hanno mantenuto una media dell’ 80% su Rotten Tomatoes, con il finale che ha toccato addirittura il 94%, mentre nella sola metà del 2023 sono stati registrati oltre 1,15 miliardi di minuti di visione. 🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - Jack Ryan: Ghost War su Prime Video, ma la critica lo boccia senza pietà

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Jack Ryan Ghost War - Teaser | Prime Video

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