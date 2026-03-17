Il franchise di Tom Clancy si sposta dal piccolo al grande schermo (digitale). Dopo la conclusione della fortunata serie TV nel 2023, John Krasinski indossa nuovamente i panni dell’analista della CIA più famoso al mondo in “Jack Ryan: Ghost War”. Amazon MGM Studios ha appena rilasciato il primo adrenalinico trailer del film sequel, confermando che la missione di Jack Ryan è tutt’altro che finita. Il cast: Grandi ritorni e nuovi volti. Il film non si limita a riportare in scena il protagonista, ma riunisce i pilastri della serie Prime Video, garantendo continuità narrativa per i fan: Wendell Pierce nel ruolo di James Greer (Vice Direttore della CIA). 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Jack Ryan: Ghost War – il trailer ufficiale del nuovo film di Prime Video con John Krasinski

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Finalmente, amore infinito per questa serie! #JackRyanGhostWar @johnkrasinski x.com