Dopo quattro stagioni e una conclusione arrivata nel 2023, Jack Ryan non è ancora pronto a sparire dagli schermi. Jack Ryan: Ghost War arriva in esclusiva su Prime Video il 20 maggio 2026, portando con sé un cast rodato, nuove location spettacolari e una minaccia descritta come la più pericolosa mai affrontata dal personaggio. Il film non è la quinta stagione della serie, ma un lungometraggio autonomo che ne prolunga la storia, distribuito contemporaneamente in più di 240 paesi e territori. Un progetto che segna anche una svolta importante per il franchise: stando alle indiscrezioni, si tratterebbe dell’ ultima apparizione di John Krasinski nei panni di Jack Ryan, il che rende il destino del personaggio completamente aperto. 🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - Jack Ryan: Ghost War su Prime Video il 20 maggio 2026

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Jack Ryan Ghost War - Teaser | Prime Video

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