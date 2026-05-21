Jack Clark a Oxford | Entro un anno l’AI farà una scoperta da Nobel E prevede anche che potrebbe sterminarci tutti
Durante un intervento a Oxford, un ricercatore ha affermato che entro un anno l’intelligenza artificiale potrebbe fare una scoperta che potrebbe valere un premio Nobel. Tuttavia, ha anche detto che esiste una possibilità, seppure non nulla, di causare la distruzione totale dell’umanità. La previsione ha attirato l’attenzione dei presenti, che hanno ascoltato le sue parole riguardo ai rischi potenziali legati allo sviluppo dell’AI. La discussione si è concentrata sulle conseguenze di un progresso così rapido e imprevedibile.
“A non-zero chance of killing everyone on the planet”. Una probabilità non zero di uccidere tutti sul pianeta. Chi l’ha detta? Un virologo che ha trovato un nuovo virus? Macché. Non passa giorno senza che un messia dell’AI faccia la sua dichiarazione messianica, ormai siamo abituati, però sta diventando una serie comica. Jack Clark, cofondatore di Anthropic, ha tenuto una bellissima lecture a Oxford in cui ha previsto (non si erano mai viste così tante previsioni dai tempi di Nostradamus, che almeno era così furbo da renderle vaghe e spostarle in avanti nel tempo, prima o poi succedeva) che entro il prossimo anno l’AI contribuirà una scoperta scientifica da Nobel. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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