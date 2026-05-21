Jack Clark a Oxford | Entro un anno l’AI farà una scoperta da Nobel E prevede anche che potrebbe sterminarci tutti

Durante un intervento a Oxford, un ricercatore ha affermato che entro un anno l’intelligenza artificiale potrebbe fare una scoperta che potrebbe valere un premio Nobel. Tuttavia, ha anche detto che esiste una possibilità, seppure non nulla, di causare la distruzione totale dell’umanità. La previsione ha attirato l’attenzione dei presenti, che hanno ascoltato le sue parole riguardo ai rischi potenziali legati allo sviluppo dell’AI. La discussione si è concentrata sulle conseguenze di un progresso così rapido e imprevedibile.

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