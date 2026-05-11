Il tecnico della squadra partenopea ha un altro anno di contratto, anche se potrebbe lasciare la panchina. La squadra si avvicina alla fine del campionato con l’obiettivo di mantenere il secondo posto e qualificarsi alla Champions League. Nel frattempo, il tecnico ha manifestato interesse per una possibile esperienza in un’altra squadra, mentre il Napoli si prepara a concludere la stagione con la rosa quasi al completo.

Nello sprint finale che vale la difesa del secondo posto ma soprattutto la poltrona Champions per la prossima stagione, Antonio Conte ci arriva nel modo migliore: con un Napoli quasi al completo. La settimana gli ha restituito il capitano Di Lorenzo, che ha saltato tre mesi e mezzo di stagione per il guaio alla caviglia ma che questa notte promette di tornare al suo posto nella casella destra della difesa, al posto dell’ex rossoblù Beukema. Con Di Lorenzo hanno recuperato anche Olivera e Vergara, preziose frecce dell’arco di Conte, pronte ad essere scoccate a partita in corso. Di fatto è quell’organico ricco di uomini e soluzioni che il tecnico ha avuto solo a inizio stagione, prima che l’ecatombe di infortuni picchiasse duro su Castel Volturno.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Anche il tecnico della squadra partenopea ha un altro anno di contratto, ma potrebbe cambiare panchina. Conte sogna una notte da Champions

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