“Ogni volta che faccio quel sogno, mi sveglio sempre tra le lacrime.” Un ragazzo in grado di vedere gli spiriti viene spinto dalle sue agghiaccianti visioni tra le braccia del compagno di classe più bello e popolare della scuola. Un legame speciale che nasconde un segreto ultraterreno. Dopo averlo annunciato a San Valentino, J-POP Manga porta sugli scaffali il 2 giugno la miniserie Lo spettro di Kurose Kun di Takomacho. Un Boy’s Love insolito in cui alla tensione erotica tra i due protagonisti si accompagnano mistero e soprannaturale. Yuma Kurose, un liceale solitario in grado di vedere i fantasmi, è tormentato da un incubo ricorrente. Come attratto da una forza misteriosa, decide di tornare nel paesino dove ha trascorso l’infanzia. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - J-POP Manga presenta Lo spettro di Kurose Kun di Takomacho

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