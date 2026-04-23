A causa di un singolare incidente una giovane panettiera diventa protagonista di una serie di avventure impensabili che la porteranno a scoprire la verità su un’antica leggenda e a trovare il vero amore! Arriva in edizione italiana a marchio J-POP Manga la miniserie in tre volumi Lo Stregone d’Argento. Il primo volume sarà disponibile in libreria, fumetteria e store online a partire dal 28 aprile. Esiste un’antica leggenda che narra di due incredibili stregoni: lo Stregone d’Argento, che si macchiò dell’esecrabile crimine di regicidio, conducendo il regno sull’orlo della rovina, e lo Stregone d’Oro, l’eroe che ne guidò la ricostruzione salvando le sorti del suo popolo.🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - J-POP Manga presenta Lo Stregone d’Argento di Ina Tsuzawa

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