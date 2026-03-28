J-POP Manga annuncia Oshi no Ko – Futari no Etude e Hoshino-kun Shitagatte!

J-POP Manga ha annunciato due nuove pubblicazioni in arrivo questa estate: Oshi no Ko – Futari no Etude e Hoshino-kun, Shitagatte. La prima è la seconda light novel spin-off di Oshi no Ko – My Star, dopo la precedente Spica. Le uscite sono previste per la stagione estiva e riguardano opere legate al mondo dei manga e delle light novel.

Con l’arrivo della primavera J-POP Manga annuncia due frizzanti novità in uscita in estate: Oshi no Ko – Futari no Etude e Hoshino-kun, Shitagatte! Oshi no Ko – Futari no Etude è la seconda light novel spin-off di Oshi no Ko – My Star dopo la novel Spica, la prima stella della sera. La stesura è affidata a Hajime Tanaka con la supervisione del creatore di Oshi no Ko, Aka Akasaka. Questa volta le protagoniste sono due vecchie conoscenze di Aqua e Ruby Oshino: Kana Arima e Akane Kurokawa. Due rivali sul palco e nella vita privata: come sono diventate da adulte e qual è la ragione del loro odio reciproco? In vista di uno spettacolo teatrale in cui dovranno recitare insieme, Kana Arima e Akane Kurokawa decidono di provare alcune scene improvvisate. 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - J-POP Manga annuncia Oshi no Ko – Futari no Etude e Hoshino-kun, Shitagatte! Articoli correlati J-POP Manga annuncia Otsukaresama, Kurose-Kun di Tako MachoPer festeggiare insieme la festa degli innamorati, J-POP Manga annuncia una novità che metterà d’accordo sia gli appassionati di storie romantiche... San Valentino tra amore e terrore: J-POP Manga annuncia il Boy’s Love horror Otsukaresama, Kurose-KunIn occasione di San Valentino, J-POP Manga sorprende i lettori con un annuncio che unisce romanticismo, horror e soprannaturale in un titolo... Una selezione di notizie su Manga annuncia Temi più discussi: J-Pop manga annuncia Oshi no Ko - Futari no Etude e Hoshino-kun, Shitagatte!; J-POP Manga annuncia il romanzo Oshi no Ko - Futari no Etude e altre novità; Nina the Starry Bride: in arrivo il volume 1; J-POP Manga: le novità dal Direct 140. J-Pop Manga ci propone due novità da recuperareSe state cercando due manga da leggere durante questi giorni, J-Pop Manga ha ben ... msn.com Nina the Starry Bride: in arrivo il volume 1J-POP Manga annuncia l'imminente arrivo del volume 1 di Nina the Starry Bride, opera di Rikachi acclamatissima in Giappone. akibagamers.it Il manga di Dragon Ball Super resta in pausa, ma Toyotaro annuncia un nuovo progetto promozionale legato alle figure SH Figuarts, in arrivo a ottobre. https://anime.everyeye.it/notizie/toyotaro-sorprende-fan-pagina-manga-dragon-ball-867089.htmlutm_m - facebook.com facebook