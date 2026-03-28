J-POP Manga annuncia Oshi no Ko – Futari no Etude e Hoshino-kun Shitagatte!

Da nerdpool.it 28 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

J-POP Manga ha annunciato due nuove pubblicazioni in arrivo questa estate: Oshi no Ko – Futari no Etude e Hoshino-kun, Shitagatte. La prima è la seconda light novel spin-off di Oshi no Ko – My Star, dopo la precedente Spica. Le uscite sono previste per la stagione estiva e riguardano opere legate al mondo dei manga e delle light novel.

Con l’arrivo della primavera J-POP Manga annuncia due frizzanti novità in uscita in estate: Oshi no Ko – Futari no Etude e Hoshino-kun, Shitagatte! Oshi no Ko – Futari no Etude è la seconda light novel spin-off di Oshi no Ko – My Star dopo la novel Spica, la prima stella della sera. La stesura è affidata a Hajime Tanaka con la supervisione del creatore di Oshi no Ko, Aka Akasaka. Questa volta le protagoniste sono due vecchie conoscenze di Aqua e Ruby Oshino: Kana Arima e Akane Kurokawa. Due rivali sul palco e nella vita privata: come sono diventate da adulte e qual è la ragione del loro odio reciproco? In vista di uno spettacolo teatrale in cui dovranno recitare insieme, Kana Arima e Akane Kurokawa decidono di provare alcune scene improvvisate. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

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