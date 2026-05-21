Ivrea rischio infiltrazioni al Teatro Giacosa | interpellanza al Comune

A Ivrea sono state sollevate preoccupazioni riguardo a possibili infiltrazioni nel Teatro Giacosa, portando all’interpellanza al Comune. La questione riguarda anche i 100 mila euro destinati alla riparazione del tetto, di cui non si conoscono ancora i dettagli sulla destinazione finale. Inoltre, si chiede quale impatto potrebbero avere queste infiltrazioni sulla programmazione delle attività del Contato del Canavese, un centro culturale che utilizza lo spazio teatrale.

? Domande chiave Dove sono finiti i 100 mila euro stanziati per il tetto?. Come influiranno le infiltrazioni sulla programmazione del Contato del Canavese?. Perché i danni alle tegole non sono stati riparati l'anno scorso?. Chi risponderà dei costi extra causati dal degrado della struttura?.? In Breve Consiglieri Piccoli, Noascone e Cuomo interpellano il sindaco Chiantore e l'assessore Comotto.. Fondi da 100 mila euro stanziati l'anno scorso per il tetto del teatro.. Guasto impianto riscaldamento 2024 causato bolletta idrica da 8 mila euro.. Edificio storico progettato da Maurizio Storero tra il 1833 e il 1834.. I consiglieri Elisabetta Piccoli, Paolo Noascone e Antonio Cuomo hanno presentato un’interpellanza al Comune di Ivrea per denunciare lo stato del tetto del Teatro Giacosa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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