Palazzina a rischio per infiltrazioni e crepe | Comune ordina interventi urgenti

A Maddaloni, un edificio in via Domenico Massa è stato dichiarato a rischio a causa di infiltrazioni e crepe. Il sindaco ha firmato un’ordinanza che richiede interventi immediati per mettere in sicurezza la struttura. Le verifiche sono state condotte dai Vigili del Fuoco e dai tecnici comunali, che hanno riscontrato problemi strutturali preoccupanti. La decisione mira a prevenire eventuali rischi per i residenti e la pubblica incolumità.

Situazione di potenziale pericolo a Maddaloni, dove il sindaco Andrea De Filippo ha firmato un’ordinanza urgente per la messa in sicurezza di una palazzina in via Domenico Massa, a seguito delle verifiche effettuate dai Vigili del Fuoco e dai tecnici comunali.L’allarme è scattato dopo un.🔗 Leggi su Casertanews.it Castellammare, la Prefettura ordina commissione d’indagine al Comune per rischio infiltrazioni camorraLa Prefettura di Napoli, su disposizione del Ministero dell'Interno, ha nominato la commissione d'indagine al Comune di Castellammare di Stabia. Altagnana, case popolari a rischio: degrado e frana attendono interventi urgenti. Consigliere sollecita Erp e Comune.La situazione delle case popolari di Altagnana, frazione del comune di Massa, resta critica.