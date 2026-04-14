Il Comune di Ivrea ha presentato una querela contro gli aggressori dopo l'aggressione avvenuta nella notte del 3 aprile in via Gobetti, vicino alla discoteca La Fenice. La decisione arriva in seguito all'episodio violento che ha coinvolto alcune persone nella zona. La denuncia ufficiale è stata depositata presso le autorità competenti per avviare le indagini e identificare i responsabili dell'accaduto.

Il Comune di Ivrea ha deciso di non restare a guardare dopo l’aggressione brutale avvenuta nella notte del 3 aprile in via Gobetti, ai margini della discoteca La Fenice. Attraverso una delibera approvata nel pomeriggio di lunedì 13 aprile, la giunta ha autorizzato il sindaco Matteo Chiantore a presentare una denuncia-querela contro ignoti e contro chiunque verrà identificato dalle indagini per il pestaggio subito da tre persone, colpiti separatamente da tre uomini sulla trentina senza un motivo apparente. L’episodio, che ha causato ricoveri ospedalieri e decine di giorni di prognosi per le vittime, ha spinto l’amministrazione a trasformare la reazione politica in un atto giudiziario formale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ivrea reagisce al pestaggio: il Comune querela gli aggressori

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