Ivan Romero camaleonte e soluzione per il Levante

Una notizia arriva dalla Spagna riguardante Ivan Romero, un calciatore del Levante. La fonte è Marca, uno dei principali organi di informazione sportiva nel paese. L’articolo evidenzia il ruolo di Romero come elemento chiave per la squadra, sottolineando la sua capacità di adattarsi e contribuire alle prestazioni del club. La notizia è stata pubblicata il 20 maggio 2026, alle 19:36.

2026-05-20 19:36:00 Notizia fresca fresca direttamente dai nostri cugini spagnoli. Marca, massima autorità sportiva in quel di Spagna, riporta quanto segue: Parliamo di Ivan Romero e questo Levante è parlare di resilienzaresistenza e miglioramento. L’attaccante della Solana è stato più di protagonista nella rimonta della squadra granota nella gara di ritorno della stagione alla ricerca del tanto atteso permanenza in Prima Divisione. Dopo aver debuttato con Siviglia nella massima categoria del calcio nazionale e, da diverse stagioni Secondol’attaccante sta completando il suo primo corso completo nell’élite e lo sta facendo in a notevole. La sua camaleontica versatilità sul terreno di gioco, l’ha giocata centravanti, ala sinistra o destra e anche l’ingaggio, lo hanno fatto diventare un giocatore fondamentale all’interno della rosa. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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