Medio Levante la giunta | Nuovo incidente tra via Boselli e piazza Leonardo acceleriamo per soluzione definitiva

La giunta del Municipio Medio Levante ha comunicato che si è verificato un nuovo incidente tra via Boselli e piazza Leonardo da Vinci, avvenuto oggi presso gli attraversamenti pedonali. La nota sottolinea che si sta lavorando per trovare una soluzione definitiva, evidenziando l’urgenza di intervenire per garantire la sicurezza dei cittadini. La situazione viene monitorata e si promettono azioni rapide.

"A seguito dell'ennesimo incidente stradale avvenuto in data odierna presso gli attraversamenti pedonali di Via Paolo Boselli Piazza Leonardo da Vinci, ribadiamo con forza che la sicurezza dei cittadini non può più attendere" così in una nota la Giunta del Municipio Medio Levante, uno dei due guidati dal centrodestra in città. Stamattina, 5 marzo, una donna di 55 anni è stata investita da uno scooter e portata poi in codice rosso all'ospedale San Martino per i traumi riportati. La Giunta spiega che l'area in questione, snodo rilevante per la mobilità del quartiere, è da tempo sotto lente dell'amministrazione Municipale: "Già dallo scorso dicembre, la maggioranza in consiglio municipale si era attivata con una mozione specifica, approvata all'unanimità - viene spiegato -.