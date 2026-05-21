ITS Academy in arrivo i 77 milioni Frassinetti | Colmare i divari territoriali occupazionali e formativi è una priorità

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha annunciato lo sblocco di 77 milioni di euro destinati a finanziare programmi di formazione tecnologica superiore attraverso l'ITS Academy. La decisione mira a ridurre i divari territoriali, occupazionali e formativi, con l'obiettivo di potenziare le opportunità di formazione in diverse aree del paese. La cifra rappresenta un investimento significativo volto a sostenere lo sviluppo di competenze specializzate e a rafforzare il sistema di istruzione tecnica superiore.

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