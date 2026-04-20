Europa SDG Index 2026 | progressi lenti e forti divari territoriali

L’Europa sta facendo dei passi avanti nel raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile, ma i miglioramenti sono ancora troppo lenti e differiscono molto tra le diverse aree del continente. Secondo il rapporto SDG Index 2026, nonostante alcuni progressi, la velocità di avanzamento non è sufficiente per rispettare le scadenze previste dall’Agenda 2030. Il rapporto evidenzia inoltre significativi divari territoriali tra i vari Paesi europei.

TESTO di Monica Sozzi, del Comitato del sito ASviS, Alleanza Italiana per lo sviluppo sostenibile, pubblicato il 26 marzo 2026 I progressi dell’Europa verso gli Obiettivi di sviluppo sostenibile continuano, ma non alla velocità necessaria per rispettare le scadenze dell’ Agenda 2030. È questo il messaggio centrale che emerge dal Europe sustainable development report 2026, che attraverso l’SDG Index fotografa un continente ancora distante da diversi target chiave, soprattutto su clima, biodiversità e disuguaglianze. L’analisi mostra come, nonostante livelli medi di performance elevati rispetto ad altre aree del mondo, persistano forti differenze tra Paesi e territori, con alcune economie in ritardo strutturale e altre più avanzate, ma comunque lontane dal pieno raggiungimento degli Obiettivi.🔗 Leggi su Ildenaro.it Notizie correlate Cdp e Confindustria: Come ridurre i divari territoriali e sostenere le imprese. Incontro a NapoliRicerca, perché non resistiamo agli spuntini? Tutta colpa del “cablaggio” innato del cervello Scuola 4. Studenti con DSA: “Il diritto allo studio anche all’Università”. Ritardi, divari territoriali e resistenze culturali da superare. INTERVISTA a Silvia LanzafameSilvia Lanzafame, presidente dell’AID dal 2023, nell’intervista rilasciata a Orizzonte Scuola, richiama con forza le criticità ancora aperte: "C’è...