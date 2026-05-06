In Italia, il costo di mantenere un’auto può arrivare fino a 4.500 euro all’anno. Questa cifra comprende aumenti significativi delle tariffe assicurative, che hanno raggiunto livelli record, e differenze marcate tra le varie regioni del paese. La spesa complessiva varia notevolmente a seconda della zona di residenza, evidenziando disparità evidenti nel settore automobilistico nazionale.

Mantenere un’ auto in Italia costa fino a 4.500 euro l’anno tra rincari record – soprattutto assicurativi – e divari territoriali netti. Una dura prova per i bilanci familiari. Secondo un’analisi realizzata da Facile.it nel maggio 2026, in collaborazione con Pratiche Auto Online, tenendo conto di voci quali bollo, assicurazione, carburante, manutenzione e usura, le famiglie italiane arrivano a spendere fino a 4.486 euro l’anno. Napoli si conferma la città più onerosa, seguita da Roma e Milano. Entrando nel dettaglio dei profili analizzati, emerge che una famiglia con figl i spende in media 3.556 euro all’anno per la gestione di un’auto familiare diesel che percorre circa 15 mila km.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Auto, fino a 4.500 euro l’anno per mantenerla. Assicurazioni alle stelle e divari territoriali

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