ITS Academy | 77 milioni per nuovi campus e laboratori tecnologici
L’ente responsabile ha annunciato un investimento di 77 milioni di euro destinati alla realizzazione di nuovi campus e laboratori tecnologici. Di questi, 19,5 milioni sono stati assegnati specificamente ai nuovi campus, mentre un bonus del 30% sarà attribuito alle Fondazioni ITS secondo criteri ancora da definire. Le risorse devono essere utilizzate per potenziare le strutture e le attrezzature destinate alla formazione tecnica e tecnologica. La definizione dei criteri di assegnazione del premio rappresenta un passaggio chiave nel processo di distribuzione dei fondi.
? Domande chiave Come verranno utilizzati i 19,5 milioni per i nuovi campus?. Quali criteri determineranno il premio del 30% per le Fondazioni ITS?. Perché le Regioni potrebbero bloccare l'apertura dei nuovi centri tecnologici?. Come cambieranno le borse di studio per gli studenti in stage?.? In Breve 19,5 milioni di euro destinati alla creazione di nuovi campus regionali tecnologici.. Incremento di 30 milioni di euro rispetto ai budget precedenti per il 2026.. Premialità del 30% per le Fondazioni ITS con migliori performance formative.. Fondi per internazionalizzazione e borse di studio per stage agli studenti.. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha approvato il decreto di riparto per il Fondo nazionale degli Istituti tecnologici superiori, stanziando 77 milioni di euro per l’anno 2026. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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