ITS Academy | 77 milioni per nuovi campus e laboratori tecnologici

L’ente responsabile ha annunciato un investimento di 77 milioni di euro destinati alla realizzazione di nuovi campus e laboratori tecnologici. Di questi, 19,5 milioni sono stati assegnati specificamente ai nuovi campus, mentre un bonus del 30% sarà attribuito alle Fondazioni ITS secondo criteri ancora da definire. Le risorse devono essere utilizzate per potenziare le strutture e le attrezzature destinate alla formazione tecnica e tecnologica. La definizione dei criteri di assegnazione del premio rappresenta un passaggio chiave nel processo di distribuzione dei fondi.

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