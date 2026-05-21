Istituti tecnologici superiori dal ministero arrivano 77 milioni di euro | cosa prevede il piano per il 2026

Il ministero dell’Istruzione e del merito ha approvato ufficialmente il decreto di riparto del Fondo nazionale destinato agli Istituti Tecnici Superiori per l’anno 2026. Nel dettaglio, il fondo complessivo ammonta a 77 milioni di euro, riservati a finanziare attività e progetti di formazione tecnica superiore. Questa decisione riguarda i fondi destinati a sostenere lo sviluppo e le iniziative delle scuole tecniche di secondo livello nel prossimo anno scolastico.

Il ministero dell’Istruzione e del merito ha formalmente adottato il decreto di riparto del Fondo nazionale per gli Istituti tecnologici superiori, i cosiddetti Its, relativo all’anno 2026. Con questo provvedimento, le risorse complessive ammontano a 77 milioni di euro. Si tratta di un passaggio amministrativo per aumentare l’offerta formativa degli Its Academy e cercare di colmare il persistente disallineamento tra la domanda di profili specializzati da parte delle imprese e le competenze reali dei neodiplomati nel nostro Paese. Cosa sono gli Its Academy. Gli Its Academy sono scuole ad alta specializzazione tecnologica post diploma che permettono di conseguire il titolo di tecnico superiore. 🔗 Leggi su Open.online

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