Itamar Ben Gvir, avvocato legato all’estrema destra religiosa, è attualmente ministro della Sicurezza nazionale in Israele. È entrato in carica nel governo di Benjamin Netanyahu e si distingue come uno dei protagonisti più discussi della scena politica israeliana. La sua presenza nel governo ha suscitato molte reazioni e dibattiti pubblici, rafforzando la sua posizione come figura di spicco nel panorama politico del paese.

Da avvocato vicino agli ambienti dell’estrema destra religiosa a ministro della Sicurezza nazionale nel governo di Benjamin Netanyahu, Itamar Ben-Gvir è diventato uno dei volti più controversi della politica israeliana contemporanea. Leader del partito Otzma Yehudit (“Potere Ebraico”), Ben-Gvir incarna la svolta ultranazionalista di una parte della destra israeliana: sostiene l’espansione delle colonie in Cisgiordania, una linea durissima contro i palestinesi e un rafforzamento dei poteri di polizia e sicurezza interna. Negli ultimi anni le sue dichiarazioni e le sue iniziative — dalle visite alla Spianata delle Moschee alle campagne per liberalizzare il possesso di armi — hanno provocato tensioni diplomatiche, proteste interne e enormi critiche internazionali. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Chi è Itamar Ben Gvir, il ministro ultranazionalista che divide Israele

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Chi è davvero Ben-Gvir, il ministro israeliano che ha voluto il ritorno della pena di morte

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