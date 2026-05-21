Italpreziosi ottiene la certificazione LBMA Silver Good Delivery

Italpreziosi S.p.A. ha ricevuto la certificazione LBMA Silver Good Delivery, entrando ufficialmente nella lista riconosciuta a livello internazionale per i standard di consegna dell’argento. La certificazione attesta che l’azienda rispetta le norme richieste per la qualità e la consegna del metallo prezioso. La notifica è stata comunicata attraverso un comunicato ufficiale, senza altri dettagli aggiuntivi. La certificazione rappresenta un riconoscimento nel settore dei metalli preziosi.

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Italpreziosi S.p.A. annuncia di essere stata ufficialmente inserita nella LBMA Silver Good Delivery List, uno dei più importanti standard internazionali per il mercato dei metalli preziosi. Con effetto dal 20 maggio 2026, Italpreziosi entra ufficialmente a far parte della LBMA Silver Good Delivery List, affiancando la certificazione già ottenuta per l’oro nel 2018 (Gold Good Delivery List). L’ottenimento della certificazione Silver Good Delivery rappresenta un importante traguardo strategico per Italpreziosi e rafforza ulteriormente il posizionamento internazionale dell’azienda nel settore dei metalli preziosi. La certificazione LBMA Silver Good Delivery riconosce gli elevati standard qualitativi e produttivi di Italpreziosi e conferma l’allineamento dell’azienda ai principali standard internazionali del mercato bullion. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Italpreziosi ottiene la certificazione LBMA Silver Good Delivery ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Anticorruzione, Asia ottiene un’importante certificazioneTempo di lettura: 2 minutiL’Asia ha ottenuto la certificazione Uni Iso 37001, un importante riconoscimento che attesta il rispetto delle procedure di... Almaviva ottiene la certificazione su sistema di gestione AI conforme a standard UeIl Gruppo italiano leader globale nel settore ICT ottiene un’altra certificazione prestigiosa per aver adottato un sistema di gestione...