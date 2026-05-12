Il Gruppo italiano nel settore ICT ha ottenuto una nuova certificazione per il sistema di gestione dell'intelligenza artificiale, riconosciuta a livello europeo. La certificazione attesta la conformità del sistema agli standard stabiliti dall’Unione Europea, rafforzando la posizione dell’azienda nel campo delle tecnologie avanzate. Il rilascio si inserisce tra le certificazioni più rilevanti ottenute dall’impresa, che continua a investire nello sviluppo di soluzioni innovative.

Il Gruppo italiano leader globale nel settore ICT o ttiene un’altra certificazione prestigiosa per aver adottato un sistema di gestione dell’Intelligenza Artificiale conforme ai più elevati standard internazionali, come l’EU AI Act, applicato allo sviluppo e all’erogazione di soluzioni che integrano funzionalità intelligenti e agenti che all’interno della Digital Platform del Gruppo. Un traguardo non casuale, e che fa somma c on i risultati importanti ottenuti dal Gruppo che, solo negli ultimi 4 anni, ha raddoppiato il fatturato fino ad arrivare nel 2025 a ricavi di 1,8 miliardi di euro, in crescita del 24,5% su base proforma rispetto all’anno precedente.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Almaviva ottiene la certificazione su sistema di gestione AI conforme a standard Ue

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Leggi anche: Tecn.A ottiene la certificazione per la parità di genere

Imprese, OMR Automotive ottiene la certificazione per la Parità di GenereOMR Automotive, azienda nel campo della componentistica automotive, ha ottenuto la certificazione per la Parità di Genere UNIPdR 125:2022, rilasciata...